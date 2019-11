Francia, vi ricordate l'amico di Macron Benalla? Ora vuole fare il sindaco

Francia: media, ora Benalla punta a fare il sindaco di Saint-Denis

Diciotto mesi dopo lo scandalo che lo ha travolto, l'ex guardia del corpo del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla - licenziato a luglio 2018 per aver picchiato un manifestante il precedente 1 maggio - ha intenzione di rifarsi una carriera ed entrare in politica. Secondo la testata L'Opinion, Benalla - tirato in ballo in una dozzina di indagini in Francia - ha intenzione di presentarsi, a marzo 2020, alle municipali di Saint-Denis, puntando a diventare sindaco.

"Da piu' di un anno, cammino per le strade di Francia e Navarra, ricevo enorme sostegno dal popolo francese, la gente mostra simpatia, vuole farsi selfie e dirmi che avevo ragione il 1 maggio 2018, ad agire da cittadino contro i criminali", ha twittato di recente Benalla, riferendosi all'episodio che ha portato al suo licenziamento. Un tweet rilanciato dai media francesi come indizio del piano dell'ex guardia del corpo dis scendere nell'arena politica.