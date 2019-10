Gentiloni all'esame del Parlamento Ue: "Il patto di stabilità non è perfetto"

Ue: Gentiloni, serve Patto stabilita' piu' semplice e anti-ciclico

"Le regole del Patto di Stabilita' e Crescita sono il contrario di regole semplici. Ho apprezzato il contributo che l'European Fiscal Board ci ha dato. E' stato un contributo concentrato su tre elementi: regole piu' semplici, piu' applicabili e piu' anti-cicliche". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario designato agli Affari economici, nella sua audizione di conferma al Parlamento europeo. "Stiamo per affrontare la revisione del Six and Two Pack. Dobbiamo completare la revisione entro fine anno". Secondo Gentiloni, il "grande dibattito" sara' se "cambiare legislativamente" il Patto o "interpretare le nostre regole in modo piu' semplice".

Ue: Gentiloni, non sarò commissario Italia, rispetto regole per tutti

"Non sono e non sarò un rappresentante di un unico governo all'interno della Commissione, sarò il commissario per gli Affari economici" e ​"riserverò alla manovra di bilancio dell'Italia la stessa attenzione, lo stesso dialogo e la stessa serietà nel rispetto delle regole con cui esaminerò quello degli altri paesi". Lo dice Paolo Gentiloni rispondendo alle domande dei parlamentari europei durante la sua audizione a Bruxelles.