Georgia, manifestazioni di massa anti Russia: scontri e centinaia di feriti

Georgia: proteste anti-russe, 240 feriti negli scontri

Non accenna a placarsi la protesta in Georgia, dove per questa sera sono attese nuove manifestazioni da parte dei partiti di opposizione, dopo che i disordini di ieri sera, davanti al Parlamento a Tbilisi, hanno fatto 240 feriti. La presidente georgiana Salome' Zurabishvili ha interrotto la sua visita a Minsk - dove doveva trattenersi fino a domani - per rientrare in patria e gestire la crisi. Secondo i media locali, ha preso la stessa decisione anche il presidente del Parlamento, Irakly Kobakhidze, in missione ufficiale in Azerbaijan, e di cui i manifestanti ora chiedono le dimissioni.

Nella notte, la polizia ha usato lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili di gomma contro i circa 10 mila manifestanti che si erano radunati davanti al Parlamento nel tentativo di fare irruzione nell'edificio; il bilancio degli scontri e' al momento di 240 feriti, di cui 80 agenti.

A far esplodere la protesta e' stata la notizia che al deputato russo Serghei Gavrilov era stato concesso di presiedere una seduta del Parlamento, durante la riunione dell'Assemblea dei deputati dei Paesi cristiano-ortodossi. Russia e Georgia hanno combattuto una guerra nel 2008, in cui Mosca ha riconosciuto l'indipendenza di due regioni separatiste, l'Ossezia del Sud e l'Abkhazia. Tbilisi e la maggior parte della comunita' internazionale considerano i due territori come occupati di fatto.

La presenza in Parlamento di un deputato di Mosca, che ha appoggiato la secessione delle due regioni, e che e' intervenuto parlando in russo ha fatto scattare l'indignazione dell'opposizione. Le proteste arrivano sullo sfondo di una forte polarizzazione della politica in Georgia, dove cresce il malcontento verso il partito di governo 'Sogno georgiano' e l'arrivo della delegazione russa e' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La presidente Zurabishvili ha definito Mosca "nemica e occupante" e ha puntato il dito contro una non ben specificata "quinta colonna filorussa", responsabile - a suo dire - di aver causato i disordini. Mosca, dal canto suo, ha accusato l'opposizione georgiana di volere "sabotare" i rapporti tra i due Paesi. "Questa e' la condotta oltraggiosa delle forze politiche radicalizzate in Georgia, che stanno facendo di tutto per ostacolare la normalizzazione delle relazioni bilaterali", ha dichiarato il vice ministro degli Esteri, Grigory Karasin. Intanto, l'opposizione ha fatto sapere che le proteste riprenderanno questa sera alle 19:00 (le 17:00 in Italia), sempre davanti al Parlamento.