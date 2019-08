Germania, elezioni regionali Sassonia sondaggi: Merkel resiste davanti all'Afd

Germania: sondaggi Sassonia, Cdu prima stacca l'Afd di 6 punti

Occhi puntati sui sondaggi nei Laender della ex Ddr a pochi giorni dalle elezioni in Sassonia e in Brandeburgo, i cui risultati potrebbero avere ripercussioni anche sulla politica nazionale tedesca. Per quanto riguarda la Sassonia, stando al rilevamento Infratest-Dimap per conto dell'emittente pubblica Ard, la Cdu cresce a sorpresa di 4 punti al 30% dei consensi, staccando l'ultradestra dell'Afd di 6 punti al 24%, che rispetto al luglio perde 2 punti. Il partito della sinistra, la Linke, cresce di un punto al 16%, seguono i Verdi all'11% (- 1). In costante flessione la Spd, al 7%, mentre i liberali dell'Fpd sperano nell'ingresso del Landtag superando la barriera del 5%, contrariamente ai Freie Waehler (i liberi elettori), che restano al palo con il 4%. Con tali risultati, la formazione del governo in Sassonia potrebbe rivelarsi molto complicata: sia pure con numeri risicatissimi, ma una maggioranza sarebbe possibile con una, peraltro difficile, coalizione tra Cdu, Spd e Verdi.

Situazione complicata anche in Brandeburgo. Qui si profila un testa a testa tra Afd e Spd, che - sempre secondo Infratest - incassano ad oggi ambedue il 22% dei consensi. La Cdu segue con il 18%, la Linke si attesta al 15 e i Verdi al 12%. Fpd sempre sulla soglia dell'ingresso nel Landtag con un risultato intorno al 5%, anche qui i Freie Waehler con il 4% ne rimarrebbero esclusi. L'attuale maggioranza "rosso-rossa" (Spd più Linke) in base a questo sondaggio non avrebbe evidentemente più i numeri per governare, arrivando complessivamente solo al 37% dei consensi complessivi. In sostanza, dato che tutte le principali forze politiche hanno ribadito di non avere nessuna intenzione di imbarcarsi in un'alleanza con l'Afd, sia in Sassonia che in Brandeburgo potrebbero trovarsi ad avere un ruolo cruciale nella formazione di un governo i Verdi, i cui risultati nei rilevamenti demoscopici risultano un significativo passo in avanti rispetto alle elezioni del 2014. In Sassonia e in Brandeburgo si vota il primo settembre. In un altro importante Land dell'ex Ddr, la Turingia, le urne si apriranno il 27 ottobre.