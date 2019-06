Germania, ucciso un politico pro migranti dell'Assia

Germania: politico pro-migranti ucciso in casa in Assia

Un politico di Kassel, nel Land tedesco dell'Assia, Walter Luebcke, 65 anni, è stato ucciso con una ferita d'arma da fuoco alla testa nella sua abitazione, dove non sono state trovate armi. Lo ha riferito la polizia. "Stiamo cercando l'autore", ha comunicato il procuratore Horst Streiff, aggiungendo che non ci sono tracce di suicidio. Luebcke (Cdu) è stato trovato morto sulla terrazza della sua abitazione a Wolfhagen, sobborgo di Kassel e secondo la polizia è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata.

Secondo quanto riportato dalla Bild, Luebcke nel 2015, nel pieno della crisi politica per il massiccio afflusso di migranti, si era battuto con forza per i diritti dei rifugiati, attirando la rabbia degli attivisti di estrema destra. Il suo partito della cancelliera Angela Merkel ha ricordato Luebcke, presidente del distretto di Kassel sposato e padre di due figli, come uno che "non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava". Al momento, ha precisato il capo della polizia, Sabine Thurau, non ci sono legami tra queste dichiarazioni e la morte del politico e sono in corso indagini per stabilire il movente.