Ghana, liberate dalle forze speciali le due ragazze canadesi rapite

Ghana: liberate dalle forze speciali le due canadesi rapite

Le due giovani canadesi rapite la scorsa settimana in un golf club in Ghana sono state liberate dalle forze di sicurezza. Lo ha riferito un funzionario del governo. "Nelle prime ore della mattina le Forze nazionali di sicurezza ha portato a termine con successo un'operazione che ha permesso di liberare le due ragazze rapite" di recente a Kumasi, la seconda citta' piu' grande del Ghana. Lo ha dichiarato in una nota il ministro dell'Informazione, Kojo Oppong Nkrumah.