Giappone denuncia incursione della marina della Cina nelle isole di Senkaku

Giappone: Tokyo denuncia incursione marina cinese isole Senkaku

Il Giappone ha denunciato oggi un'incursione di navi cinesi in acque territoriali sotto amministrazione giapponese, nel terzo incidente di questo tipo registrato in meno di un mese nelle vicinanze delle isole di Senkaku. Questo arcipelago, chiamato Diaoyu in cinese, è un frequente scenario di attrito tra Giappone e Cina. La Cina e Taiwan rivendicano la sovranità sull'area, amministrata dal Giappone. Secondo il canale pubblico NHK che cita fonti della Guardia Costiera del Giappone, quattro navi della Marina cinese sono entrate nelle acque del Senkaku a metà mattina di oggi.

Tensione sul mar Cinese meridionale

Il raid, durato circa un'ora e mezza, ha avuto luogo nelle acque vicino all'isola di Uotsuri, la più grande isola disabitata dell'arcipelago all'estremità sud-occidentale del Giappone. Le navi cinesi hanno lasciato l'area dopo aver ricevuto avvisi dalla Guardia Costiera giapponese, secondo NHK. Incidenti simili si sono verificati il 25 e 29 agosto. Le tensioni nella zona sono aumentate a seguito della costruzione delle isole artificiali e delle installazioni militari cinesi nelle acque del Mar Cinese Meridionale.