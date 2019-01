Gilet gialli, nuove proteste. Divisioni interne sulla lista alle europee

Gilet gialli: atto XI, un altro sabato di mobilitazione

I 'gilet gialli', divisi sull'opportunita' di presentare una lista per le europee, si avvicinano al loro atto 11 con una tenacia mostrata contro un dirigente che riacquista popolarita', dieci giorni dopo l'apertura del grande dibattito nazionale che dovrebbe risolvere questa crisi sociale senza precedenti. Mentre diversi sondaggi recenti accreditano a Emmanuel Macron un aumento di popolarita', i ranghi dei 'gilet gialli' sono travagliati da nuove dispute interne, dopo la rottura tra i loro due leader storici, E'ric Drouet e Priscillia Ludosky.

Gilet gialli, divisioni interne sulla lista alle elezioni europee

Cosi', l'annuncio mercoledi' della creazione da parte dei 'gilet gialli' Ingrid Levavasseur e Hayk Shahinyan di una lista "Rally di iniziativa cittadini" per le europee di maggio, ha seminato la divisione. "L'obiettivo non e' andare a Bruxelles per andare a Bruxelles, l'obiettivo e' integrare la politica di norma (...) per integrare il sistema iniziando con le prime elezioni", spiega Lavavasseur. "Se il movimento di 'gilet gialli' mette in discussione il sistema, in particolare quello creato dall'Europa, non deve farne parte", sottolinea il 'gilet giallo' Lyons Yacine Boulaiki.