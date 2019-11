Giordania in crisi per i migranti: dimissioni del governo e rimpasto

Giordania: governo si dimette, ora rimpasto pianificato

Il governo della Giordania si è dimesso in blocco, aprendo la strada ad un pianificato rimpasto. Il premier Omar al Razzaz - che resterà in carica - ha decretato le dimissioni dei ministri, ma non sono ancora stati annunciati i nomi di chi prenderà il loro posto. Le dimissioni hanno bisogno del via libera finale del re Abdullah II. Si tratta del quarto rimpasto in un anno. La già fragile economia giordana è stata messa negli ultimi anni a dura prova dalla crisi migratoria, con 1,3 milioni di profughi siriani che si sono spostati nel Paese, considerato dall'Occidente un elemento chiave per la stabilita' del Medio Oriente. Il rimpasto dovrebbe rafforzare il mandato di Razzaz per accelerare le riforme economiche, cruciali per stimolare la crescita del regno.