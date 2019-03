Gli Usa minacciano la Germania: 'Includete Huawei nel 5G? '"Conseguenze"'

Washington avverte che ci saranno "conseguenze" nei confronti della Germania se saranno coinvolti "partner inaffidabili" nella realizzazione della rete 5G. Il riferimento e' al gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei, accusato dagli Usa di aver immesso dei meccanismi di spionaggio nei propri prodotti. In una dichiarazione un portavoce dell'ambasciata americana a Berlino avverte che "in futuro potranno essere messe in discussione la collaborazione e lo scambio di alcune informazioni" tra i due Paesi, se la Germania continuera' a coinvolgere Huawei nei propri progetti. La presa di posizione conferma nella sostanza il contenuto di una lettera dell'ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, inviata al ministro dell'Economia Peter Altmaier, in cui si prospetta la fine della cooperazione dei rispettivi servizi segreti. "Sistemi di comunicazioni sicuri sono essenziali" per la cooperazione nei settori della difesa e dell'intelligence, afferma Grenell, e aziende come Huawei potrebbero "mettere in pericolo la "confidenzialita' di questi scambi". Dal portavoce dell'ambasciata arriva una conferma, con l'aggiunta che "se nella rete di un alleato vi sono elementi non affidabili, questo pone domande sull'integrita' e l'affidabilita' di informazioni sensibili sia all'interno del Paese che tra il Paese e i suoi alleati".