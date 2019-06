Golfo, escalation continua: razzi contro compagnie petrolifere in Iraq

IRAQ: RAZZO COLPISCE SEDE EXXONMOBIL A BASSORA, FERITI

Sono almeno due i lavoratori iracheni rimasti feriti nell'attacco condotto questa mattina contro la sede dell'americana ExxonMobil a Bassora, nel sud dell'Iraq, colpita da un razzo. Lo ha reso noto la polizia irachena, spiegando che un razzo a corto raggio del tipo Katyusha è atterrato a un centinaio di metri dalla struttura usata come residenza e centro operativo dalla Exxon. Non c'è stata ancora alcuna rivendicazione dell'attacco. A maggio l'Exxon aveva ritirato il suo personale dall'Iraq dopo l'avvertimento degli Stati Uniti, che avevano evacuato il personale governativo non essenziale dall'Iraq, sospeso alcuni servizi e avvertito i loro connazionali del rischio di violenze o rapimenti. Una fonte della sicurezza ha spiegato che l'ExxonMobil sta provvedendo a evacuare altri venti dipendenti.

L'attacco alla ExxonMobil segue uno simile sferrato ieri sera al quartier generale delle operazioni militari della provincia di Ninive. "Un razzo Katyusha è stato sparato alle 22.35 (ora locale di ieri, ndr) sulla zona occidentale di Mosul vicino al terminal di Tal Afar ed è atterrato appena fuori il quartier generale del Commando delle operazioni di Nineve nella parte orientale della città", ha detto questa mattina il sindaco di Mosul, Zuhair Araji, all'emittente curda Rudaw. Altri tre razzi sono stati sparati nella notte di martedì contro la Base Taji dove sono stanziate anche truppe americane.

L'episodio odierno si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni fra Usa e Iran, i primi presenti in Iraq con 5.000 soldati e il secondo sostenitore di potenti milizie sciite paramilitari. Si tratta inoltre dell'ultimo di una serie di attacchi a interessi petroliferi nella regione, dopo quelli subiti da sei petroliere o altre navi commerciali nel Golfo dell'Oman a partire dal mese scorso, che gli Usa e l'Arabia Saudita hanno imputato all'Iran.