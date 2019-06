Golfo, Iran accusa: "Due navi Usa vicine alle petroliere colpite"

IRAN: CAPO CONSIGLIO SICUREZZA, 'NON CI SARA' CONFRONTO MILITARE CON USA'

Non ci sarà alcun confronto militare tra Iran e Stati Uniti. Parola del capo del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Shamkhani. Citato dall'agenzia di stampa Irna, Shamkhani ha detto che ''non ci sarà alcun confronto militare tra Iran e America fino a quando non ci saranno ragioni per una guerra. Accusare gli altri Paesi è diventata pratica comune tra i funzionari americani, dal momento che cercano di fare pressione su altri Paesi''.

IRAN: "DUE NAVI USA VICINE ALLE PETROLIERE COLPITE"

Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver attaccato due petroliere al largo del Golfo dell'Oman la scorsa settimana. Teheran ha sempre negato le accuse e anzi ora rilancia accusando a sua volta Washington. Dopo l'incidente" alle petroliere nel Golfo dell'Oman, "appena la squadra di soccorso iraniana e' giunta sul posto, l'equipaggio del cargo ha riferito che un'altra nave si era avvicinata prima degli iraniani. Questo indica che gli americani erano presenti nell'area prima degli iraniani". Lo ha detto il ministro della Difesa iraniano, il brigadiere generale Amir Hatami, ribaltando cosi' le accuse del Pentagono.