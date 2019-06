Salvini premier? Ecco perché Trump a potrebbe convenire la crisi

Ma siamo sicuri che Matteo Salvini voglia davvero che il governo vada avanti ancora a lungo? C'è chi inizia a dubitarlo, complice il viaggio degli scorsi giorni negli Stati Uniti. Un viaggio al termine del quale, come raccontato da Affaritaliani.it attraverso una serie di analisi e interviste, la linea della Lega sembra aver assunto dei contorni ultratrumpiani.

Dalla politica estera alla politica economica, la sintonia tra il vicepremier e il segretario di Stato Mike Pompeo e il vicepresidente Mike Pence è sembrata evidente. Una sintonia che potrebbe portare a una forte messa in discussione della linea in materia di politica estera del governo italiano, sempre divisa tra le due anime delle due forze politiche della maggioranza.

Su Iran e Venezuela il ministro dell'Interno ha subito reso esplicito il cambio di approccio, quantomeno da parte della Lega. Stesso discorso sulla Cina, dove nonostante il sottosegretario al Mise e motore dell'accordo sulla Nuova Via della Seta, Michele Geraci, sia proprio in quota Lega, Salvini sembra aver deciso di ascoltare le richieste e le preoccupazioni di Washington. Una posizione che per forza di cose potrebbe portare a una riflessione o una ricalibratura in particolare in materia di telecomunicazioni e infrastrutture strategiche (leggasi porti).

Un cambio di linea che potrebbe creare più di qualche malumore all'interno del Movimento Cinque Stelle, principale protagonista dell'apertura che può avere importanti ricadute commerciali (almeno nelle speranze del governo) verso Pechino. Senza parlare delle posizioni variegate tra i pentastellati sul regime venezuelano di Maduro e la vecchia opposizione, poi in realtà rientrata negli ultimi anni, alla Nato.

Non solo. In materia di politica economica Salvini è tornato dagli Usa più combattivo che mai su due temi: flat tax e miniBot, arrivando a parlare di una "manovra trumpiana". Mentre il premier Giuseppe Conte cerca un complesso accordo per evitare la procedura di infrazione a Bruxelles, con toni di mediazione, Salvini attacca i "burocrati" europei. La linea del leader del Carroccio sembra molto più aggressiva di quella più soft di Conte, Mattarella e anche in parte del M5s.

Il tutto potrebbe portare a una crisi di governo. D'altronde Salvini si è fatto garante degli interessi di Washington, che come dimostrato nei convulsi giorni precedenti alla visita di Xi Jinping in Italia, si era fatta sentire su uomini della Lega (in primis Giorgetti e Picchi) per avvertire delle possibili conseguenze della firma del MoU sulla Belt and Road. Un futuribile governo di destra a trazione leghista darebbe a Trump due risultati positivi. Primo: avere un'Italia allineata e più facilmente interpretabile. Secondo: continuare nel suo disegno di destabilizzazione interna dell'Ue a trazione tedesca trovando un'altra sponda importante dopo quella rappresentata dai paesi di Visegrad. Volendo essere maliziosi, ci potrebbe essere anche un terzo obiettivo da raggiungere con "l'arruolamento" di un governo Salvini: utilizzarlo come mediatore con la Russia di Vladimir Putin, che ancora serve agli Usa come spauracchio da utilizzare per cementare il blocco nord orientale ed evitare la convergenza tra Mosca e Berlino, ma che un giorno non troppo lontano potrebbe servire in funzione anti cinese.

"Torno dagli Usa con una carica eccezionale"., ha dichiarato Matteo Salvini. Vedremo che cosa significherà questa frase per il futuro del governo.

@LorenzoLamperti