Grillo per oltre 2 ore all'ambasciata cinese: video.5s sempre più filo Pechino

Una cena venerdì sera, una visita di oltre due ore sabato pomeriggio. In mezzo, l'incontro con Luigi Di Maio. Doppio appuntamento legato alla Cina per Beppe Grillo, prima e dopo il decisivo faccia a faccia con il leader politico del suo Movimento Cinque Stelle, che ha portato alla conferma del ministro degli Esteri e a un rinvigorimento dell'azione di governo. Interessante dunque notare come Grillo si sia intrattenuto a cena con l'ambasciatore di Pechino in Italia, Li Junhua, venerdì sera. Per poi tornare a trovarlo in Ambasciata il giorno dopo in un lungo incontro sul quale non è trapelato nulla, almeno fino al post odierno su Facebook dello stesso Grillo. "Un piacevole incontro ieri con l'Ambasciatore della Cina Li Junhua. Gli ho portato del pesto e gli ho detto che se gli piacerà dovrà avvisarmi in tempo perché sarei in grado di spedirne una tonnellata alla settimana, sia con aglio che senza, per incoraggiare gli scambi economici!" ha scritto Grillo sulla sua pagina Facebook, postando una foto che lo ritrae con l'Ambasciatore cinese, il giorno dopo l'incontro tra i due.

D'altronde Ii Movimento ha buoni rapporti con Pechino e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ne ha sempre sostenuto l'importanza. Due giorni fa, l'ambasciatore cinese a Roma ha espresso sul sito dell'Agi soddisfazione per la presenza di Di Maio alla China International Import Expo - che si è svolta a Shanghai dal 5 al 10 novembre - alla quale l'Italia ha partecipato come Paese ospite d'onore ricevendo "grandi attenzioni". Il capo politico di M5S, ha ricordato l'ambasciatore, "è intervenuto alla cerimonia di apertura ed è stato l'unico ministro degli Esteri tra gli oratori presenti, mostrando pienamente l'importanza che il governo cinese attribuisce all'Italia".

Il feeling con Pechino si è consolidato in particolare nell'ultimo anno, già all'epoca del governo giallo-verde, con 19 accordi istituzionali firmati lo scorso 23 marzo a Villa Madama in diversi settori, dal fisco alla salute, dall'innovazione alla cultura, fino all'agroalimentare, nell'ambito della cosiddetta Nuova Via della Seta promossa dalla Cina. Non sono un mistero anche le buone relazioni del M5s con le aziende cinesi presenti in Italia, tra tutte Huawei. Esponenti politici del M5s hanno più volte preso parte a inaugurazioni o eventi legati ai colossi delle telecomunicazioni di Pechino in Italia.