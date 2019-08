Groenlandia, dalla Danimarca no per l'acquisto e Trump cancella la visita

Groenlandia: Trump annulla incontro programmato con premier danese

Il presidente Donald Trump ha deciso di posticipare ad una data da stabilire l'incontro che aveva in programma con la premier danese Mette Frederiksen dopo che quest'ultima ha definito "assurda" la proposta dell'inquilino della Casa Bianca di comprare la Groenlandia.

"La Danimarca è un Paese molto speciale con un popolo incredibile ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non ha alcun interesse a discutere l'acquisto della Groenlandia, posticipo ad un altro momento il nostro incontro previsto tra due settimane", ha twittato Trump. "Essendo così diretto, il primo ministro ha consentito di far risparmiare molte spese e impegno sia agli Usa e sia alla Danimarca. La ringrazio - ha aggiunto Trump - e sono ansioso di riprogrammare il nostro incontro in futuro". "La Groenlandia non è in vendita. La Groenlandia non è danese. La Groenlandia appartiene alla Groenlandia", era stata la risposta di Frederiksen alla proposta di Trump.