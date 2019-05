Cina, dazi su 60 mld di beni Usa. Arriva la lista nera delle aziende straniere

Cina, da domani operativi dazi su 60 miliardi di beni Usa

La Cina iniziera' ad applicare da domani, 1 giugno, la serie di dazi, tarati tra il 5% e il 25%, su 60 miliardi di dollari di importazioni 'made in Usa', in risposta alle tariffe al 25% decise dall'amministrazione Trump su prodotti 'made in China' per 200 miliardi di dollari. E' quanto annuncia una circolare dell'Amministrazione generale delle Dogane cinesi, secondo cui il provvedimento colpisce un totale di 5.410 prodotti.

Pechino: da Usa menzogne continue e ossessive

La Cina accusa gli Stati Uniti "di mentire", dopo che Donald Trump ha affermato che la guerra commerciale tra i due paesi avra' effetti "devastanti" per la Cina. "Gli Stati Uniti hanno gia' mentito su questo a piu' riprese. Ogni volta la Cina respinge queste menzogne, ma gli Stati Uniti continuano costantemente, per non dire ossessivamente, a ripeterle", ha detto un portavoce del ministero degli Esteri. "Si direbbe che piu' le ripetono, piu' ritengono che la gente ci creda", ha aggiunto. Trump ha detto ieri che la Cina "ci tiene molto a concludere un accordo" perche' la guerra commerciale avra' "un effetto devastante" sul Paese, provocando il rallentamento dell'economia e la fuga delle imprese verso il Vietnam o altre zone dell'Asia.

E ora anche la Cina prepara la lista nera

La Cina sta preparando una “lista di entità inaffidabili” straniere che provocano danni alle imprese cinesi. Lo ha annunciato il ministero del Commercio di Pechino in un breve comunicato a nome del portavoce, Gao Feng, nel quale si sottolinea che “misure specifiche saranno annunciate nel prossimo futuro”. Nella lista, spiega la nota, verranno inclusi “compagnie straniere, organizzazioni e individui” che “non si attengono alle regole del mercato, deviano dallo spirito degli accordi, impongono blocchi o terminano la fornitura di imprese cinesi per scopi non commerciali” e che “danneggiano seriamente i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi”.

