Guerra commerciale, passi avanti Usa-Cina. A marzo vertice Trump-Xi Jinping

DAZI: TRUMP ANTICIPA POSSIBILE VERTICE CON XI A MARZO IN FLORIDA

Il presidente americano Donald Trump ha anticipato un "possibile" vertice con Xi Jinping a Mar-a-Lago il mese prossimo per finalizzare l'accordo sul commercio che porrebbe fine alla guerra sui dazi fra i due paesi. "Le decisioni principali ed anche alcune decisioni meno importanti saranno prese da me e Xi e dovremmo incontrarci a un certo punto nel futuro non troppo distante...potremmo lavorare sui punti finali", ha detto Trump. I negoziatori cinesi che avrebbero dovuto lasciare Washington oggi, hanno accettato di rimanere altri due giorni per accelerare l'accordo. Il primo marzo entreranno in vigore tariffe aumentate dal 10 al 25 per cento su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi.

Dazi: Cina vede 'buoni progressi', estesi i negoziati

Stati Uniti e Cina hanno deciso di estendere i negoziati sul commercio in corso a Washington di altri due giorni, fino a domenica. Il vicepremier cinese Liu He, incontrando il presidente americano Donald Trump, ha parlato di "colloqui produttivi" negli ultimi due giorni e del raggiungimento "di buoni progressi in diverse aree". Liu e' a capo della delegazione negoziale di Pechino nel ruolo rafforzato di inviato speciale del presidente Xi Jingping. Le parti "raddoppieranno sforzi" e "velocita' negoziale" nel prossimo passaggio, ha detto.