Guerra commerciale, rottura totale. Cina, libro bianco sulla sfida agli Usa

Dazi: Usa, Cina si è tirata indietro da negoziati

Gli Stati Uniti sono delusi per la presentazione di domenica del libro bianco cinese e delle dichiarazioni a corredo sulla guerra commerciale, perseguendo un "gioco delle colpe". In una nota congiunta, l'Ufficio del rappresentante per il commercio e il Tesoro Usa ribadiscono che la parte cinese "s'e' tirata indietro" su importanti elementi dell'accordo largamente condivisi. "La nostra insistenza su impegni dettagliati e applicabili non costituisce in alcun modo una violazione della sovranita' cinese".

Cina: "un affronto" le dichiarazioni di Pompeo su Tiananmen

La Cinadefinisce "un affronto al popolo cinese e una violazione del diritto internazionale" le dichiarazioni sulla strage di piazza Tiananmen del 4 giugno 1989 del Dipartimento di Stato Usa diffuse nella notte tra ieri e oggi, ed esprime "forte insoddisfazione" e "ferma opposizione" dalla sua ambasciata negli Stati Uniti per il durissimo comunicato di Washington, definendolo motivato da "pregiudizio e arroganza". I diritti umani in Cina, ha scritto l'ambasciata cinese negli Usa, "sono nel migliore periodo di sempre". Ieri, in un'affermazione contenuta nella nota diffusa dal Dipartimento di Stato, gli Usa definivano "distrutte" le speranze di vedere una societa' "piu' aperta e tollerante" in Cina dopo la sua integrazione nel sistema internazionale. Nel comunicato a firma del segretario di Stato Mike Pompeo, si chiedeva anche allaCina la liberazione di tutti coloro che si trovano in stato di detenzione per avere cercato di esercitare i diritti umani e le liberta' fondamentali nel Paese.