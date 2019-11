Hong Kong, 40 feriti al Politecnico. L'ambasciatore in Italia: "Wong un clown"

Hong Kong: lacrimogeni contro chi cerca di fuggire dal PolyU

La polizia ha usato i gas lacrimogeni contro i manifestanti che stavano cercando di fuggire dal PolyU, all'interno del quale si trovano ancora in centinaia con bottiglie Molotov e armi rudimentali. Lo riferisce il South China Morning Post, che riporta la notizia di altri sette arresti di giovani in una via nei pressi dell'ateneo: non e' chiaro se fossero all'interno del campus assediato, ma si sono rifiutati di rispondere alle domande della polizia. Intanto, in molte parti dell'area di Kowloon, dove ha sede il Politecnico, sono in corso nuovi scontri dalla mattina di oggi tra manifestanti e forze dell'ordine, che hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni, contro una folla di circa centro persone che avanzava verso di loro. Agenti delle squadre speciali, la Special Tactic Squad, hanno effettuato almeno un arresto con un'operazione rapida a Nathan Road, mentre un altro gruppo di circa trecento persone ha manifestato a Tsim Sha Tsui, sempre sul Kowloon, in segno di solidarieta' agli studenti asserragliati al PolyU.

HONG KONG: ALTA CORTE, INCOSTITUZIONALE BANDO MASCHERE IN MANIFESTAZIONI

Il divieto di indossare maschere durante le manifestazioni di protesta è incostituzionale. A decretarlo è stata l'Alta Corte di Hong Kong, citata dai media locali. La Corte ha stabilito che il divieto adottato nel quadro delle leggi di emergenza è "incompatibile con la Legge fondamentale", riferiscono il South China Morning Post e l'emittente pubblica Radio Television Hong Kong. Il divieto era stato introdotto ad ottobre dal capo dell'esecutivo Carrie Lam. "Una rara vittoria legale per i manifestanti di Hong Kong", ha twittato l'attivista pro-democrazia Joshua Wong.

Hong Kong: Pechino, ripristinare ordine "compito piu' urgente"

Il governo cinese insiste sulla necessita' di porre fine alle violenze e ripristinare l'ordine come "compito piu' urgente" per Hong Kong. A ribadire il concetto gia' espresso nei giorni scorsi dal presidente cinese, Xi Jinping, mentre si trovava in visita in Brasile, e' stato il portavoce del Ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in queste ore a Bangkok per un forum sulla sicurezza regionale. "La guarnigione dell'Esercito di Liberazione Popolare" cinese a Hong Kong, ha detto Wu, citato dal South China Morning Post, dopo un incontro tra il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, e il segretario Usa alla Difesa Mark Esper, "e' determinata a fiduciosa e in grado di proteggere la sicurezza nazionale, gli interessi di sviluppo e la prosperita' e la stabilita' a lungo termine di Hong Kong".

Hong Kong: Usa condannano "ingiustificato uso della forza"

Gli Stati Uniti condannano l'"ingiustificato uso della forza" a Hong Kong e chiedono a tutti di "trattenersi dalla violenza e impegnarsi in un dialogo costruttivo". Lo ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione guidata da Donald Trump, citato dall'agenzia Reuters. "Come ha detto il presidente, gli Stati Uniti si aspettano che Pechino onori gli impegni presi nella dichiarazione congiunta sino-britannica" del 1984, che sanci' il ritorno di Hong Kong alla Cina tredici anni piu' tardi, "e protegga la liberta', il sistema legale e lo stile di vita democratico di Hong Kong".

HONG KONG: AMB. CINA, 'JOSHUA WONG CLOWN CHE GETTA BENZINA SU FUOCO

"Joshua Wong è da sempre un sostenitore della totale indipendenza di Hong Kong, un clown impegnato a gettare benzina sul fuoco, che ha fatto domanda di lasciare Hong Kong pur essendo in libertà su cauzione. La Cina è contraria che qualsiasi governo fornisca supporto per le attività indipendentiste di Hong Kong". A dichiararlo è stato l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, rispondendo, in un'intervista al Tg2, a una domanda sulla visita del dissidente Joshua Wong invitato in Italia il 27 novembre prossimo ma bloccato in Cina.

Hong Kong: Wong a Germania, stop ad assistenza militare alla Cina

Joshua Wong, attivista pro-democratico di Hong Kong, ha esortato Berlino a bloccare il programma di assistenza all'addestramento di militari cinesi dopo che l'esercito di Pechino per la prima volta e' apparso nelle strade dell'ex colonia britannica, da mesi scossa da violenti proteste. "Mi rende furioso il fatto che le forze armate tedesche stiano apparentemente aiutando ad addestrare i soldati cinesi. Alla luce degli scontri a Hong Kong, il ministero della Difesa avrebbe dovuto mettere fine a questo programma tempo fa", ha affermato Wong in un'intervista al Bild, sostenendo che le forze di sicurezza di Hong Kong usano "cannoni ad acqua tedeschi". "Quando metteranno fine al loro export?", ha chiesto l'attivista.