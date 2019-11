Hong Kong, Alibaba sfida il caos: Ipo in borsa da 13,8 miliardi

Hong Kong: la sfida di Alibaba, al via Ipo da 13,8 mld dollari

Alibaba sfida il caos di Hong Kong e lancia ufficialmente la sua Ipo in borsa. In un comunicato il gruppo fondato dal miliardario Jack Ma ha reso noto che offrirà fino a 575 milioni di azioni agli investitori dell'ex protettorato britannico al prezzo unitario massimo di 188 dollari di Hong Kong, per un totale di 13,8 miliardi di dollari, circa 12,5 miliardi di euro. "Il futuro di Hong Kong è luminoso - ha detto il presidente del gruppo Daniel Zhang. Negli ultimi anni abbiamo visto molte incoraggianti riforme sul mercato dei capitali locale, nonostante i cambiamenti in atto restiamo fiduciosi".

Il colosso tecnologico cinese ha un passato su cui può fare affidamento: nel 2014 ha infatti debuttato a Wall Street ​raccogliendo la cifra record di 25 miliardi di dollari, dopo aver già preso in considerazione l'isola nel 2013 ma avendo poi preferito sbarcare negli Usa. Il debutto è previsto per il prossimo 26 novembre e potrebbe rappresentar la più consistente offerta sul mercato di Hong Kong da circa nove anni. L'offerta inizierà oggi alle 9 ora locale e si chiuderà alle 12 di mercoledì 20 novembre.