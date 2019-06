Hong Kong: annunciate nuove proteste "di massa" per domenica

I leader della protesta di Hong Kong hanno annunciato una nuova manifestazione "di massa" per domenica prossima, dopo che ieri la polizia aveva lanciato numerose cariche contro chi era scesa in piazza, con tanto di lacrimogeni, spray urticanti, pallottole di gomma e manganelli. Una mossa che segna un nuovo salto di qualita' nel confronto contro le autorita' cittadine, che si rifiutate di ritirare la proposta di legge che permetterebbe l'estradizione anche verso la Cina.

Non a caso, infatti, l'amministrazione ha "il fernmo sostegno" di Pechino, che ha definito il movimento di protesta "una rivolta". Mercoledi' erano scese in piazze varie centinaia di migliaia di persone, oltre un milione secondo gli organizzatori. Le dimostrazioni sono ripartite di nuovo giovedi', con vari scontri con la polizia. Intanto, il governo ha rinviato il dibattito parlamentare sul disegno di legge, ma i manifestanti promesso che non interromperanno le proteste finche' la legge non sara' definitivamente accantonata.