Hong Kong, auto contro i manifestanti. Mezzi e voli cancellati: caos totale

Hong Kong: alta tensione, auto contro barricata manifestanti

Si preannuncia una nuova giornata di tensione a Hong Kong, dove da settimane manifestanti chiedono maggiore democrazia. Per oggi e' stato convocato su Internet uno sciopero dai lavoratori di una ventina di settori che hanno lasciato varie line della metro ferme e provocato ritardi e cancellazioni di voli. Intanto e' affiorato un video in cui si vede un'enorme auto scura che forza una barricata presso la quale erano radunati manifestanti: nella scena, ripresa da almeno tre diversi video presi da diversa angolazione e apparsi su Telegram, si vede l'auto che si avvicina alla barricata, poi fa marcia indietro e successivamente accelera per piombare sui manifestanti, mancandoli per un soffio. L'episodio, ha confermato una fonte della polizia al quotidiano britannico Guardian, e' accaduto proprio oggi, intorno alle 10:30 ora locale: la polizia detto di aver ricevuto una telefonata in cui qualcuno denunciava l'episodio e diceva "che alcune persone erano rimaste ferite. Ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, non c'era l'auto ne' i feriti". Secondo il Guardian, una persona e' rimasta ferita nell'incidente.

Hong Kong: trasporti nel caos, linee metro ferme e voli cancellati

Intanto i trasporti pubblici sono nel caos. Lo sciopero convocato su Internet dai lavoratori di una ventina di settori ha fermato varie linee della metropolitana e causato ritardi e cancellazioni i voli. E si preannuncia un'altra giornata di alta tensione nell'ex colonia britannica che da due mesi vive la peggiore crisi politica da quando e' stata riconsegnata dal Regno Unito alla Cina. Otto linee della metropolitana hanno smesso di funzionare totalmente o parzialmente, e tra queste la linea che collega la megalopoli con l'aeroporto, dove alle 10.00 ora locale (le 06.00 in Italia) erano stati gia' cancellati 230 voli mentre decine di altri avevano subito lunghi ritardi. Con migliaia di passeggeri sulle piattaforme sin dalle prime ore del mattino, il governo ha chiesto all'aziende di essere "comprensive": "Per i dipendenti che non riescono ad arrivare in tempo al lavoro a causa delle condizioni del traffico e dei servizi di trasporto pubblico, i datori di lavoro dovrebbero mostrare la comprensione necessaria a causa delle circostanze", ha detto un portavoce del ministero del Lavoro. Migliaia di persone hanno aderito allo sciopero e una fonte governativa ha confermato che molti impiegati avevano chiesto lunedi' come giornata di permesso o di congedo per malattia. Da parte sua, il capo dell'esecutivo di Hong Kong, la governatrice Carrie Lam, e' comparsa affiancata dagli uomini dell'esecutivo dinanzi alla stampa, e ha tenuto un discorso in cui ha ripetuto la posizione del governo ma ha anche avvertito che le proteste di chi chiede di "liberare" Hong Kong mettono la citta' in una situazione "molto pericolosa" e rischiano di portarla alla distruzione. La governatrice ha anche ribadito la sua intenzione di rimanere in carica e, di fronte alle critiche per la brutalita' della polizia, ha chiesto di comprendere la "tremenda pressione" a cui, da nove settimane, sono sottoposte le forze di sicurezza.