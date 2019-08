Hong Kong, Carrie Lam offre punti di dialogo. I manifestanti dicono no

Hong Kong: Lam chiede dialogo, 'no' dei manifestanti

La leader di Hong Kong, Carrie Lam, cerca una "via d'uscita" dopo le ultime peoteste pacifiche e promette una piattaforma di dialogo, senza riuscire a convincere i manifestanti. "Mi auguro sinceramente che questo sia l'inizio di un ritorno alla pace e di un allontanamento dalla violenza", ha detto. "Cominceremo immediatamente a lavorare per un creare una piattaforma per il dialogo che spero sia fondata sulla comprensione reciproca e sul rispetto per trovare una via d'uscita alla situazione odierna". Lam ha ribadito che la proposta di legge sull'estradizione e' "morta" e che non c'e' intenzione di riesumarla, ma senza ritirarla completamente, come chiedono i manifestanti, che vogliono anche le sue dimissioni, aperture democratiche, il rilascio degli arrestati e un'indagine indipendente sull'operato della polizia.

Su quest'ultimo punto Lam ha promesso una task force creata dall'organo di supervisione della polizia, l'Independent Police Complaints Council, per appurare i fatti delle ultime settimane. Le sue aperture non hanno pero' il favore dei manifestanti, i quali temono si tratti di "una trappola che punta a perdere tempo". Se Lam vuole un dialogo, ha risposto il Civil Human Rights Front, uno dei gruppi piu' attivi, "venga alle proteste". Anche lo stesso capo dell'organo di supervisione della polizia, Anthony Neoh, ha invitato Lam a ritirare formalmente la proposta di riforma della legge sull'estradizione. Intanto si apprende che un dipendente del Consolato britannico, Simon Cheng Man-kit, 28 anni, di cui non si avevano notizie dell'8 agosto scorso, e' stato bloccato in Cina mentre stava rientrando a Hong Kong dopo un viaggio a Shenzhen e si trova in stato di detenzione, ha comunicato il Foreign Office britannico dicendosi "estremamente preoccupato".

Una marcia a sostegno del suo rilascio e' prevista per domani davanti alla sede del consolato britannico. La tensione si riflette anche sui media statali, a cominciare dall'agguerrito Global Times che parla di "forte intervento" da parte di Pechino, se Lam non riportera' l'ordine nella citta' semi-autonoma, e sui social. Twitter ha bloccato 936 account riconducibili a soggetti associati al governo cinese per una campagna di disinformazione sulla situazione a Hong Kong, mentre Facebook ha rimosso sette pagine, tre gruppi e cinque account per lo stesso motivo.

"Abbiamo prove affidabili che questa sia un'operazione coordinata dallo Stato", ha reso noto Twitter, al termine di un'indagine. Pechino ha pero' rivendicato per i cittadini e gli studenti cinesi all'estero "il diritto di esprimere il loro punto di vista", aggiungendo di non capire "perche' la presentazione dei media ufficiali della Cina sia sicuramente negativa o sbagliata". Al termine dell'indagine, pero', Twitter ha anche promesso che non accettera' in futuro l'acquisto di post sponsorizzati sul proprio network "da gruppi di informazione controllati dallo Stato", dopo le recenti critiche per una campagna condotta in questo modo dai media cinesi.