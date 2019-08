Hong Kong, catena umana dei manifestanti. "Come in Urss nel 1989"

Hong Kong: oggi la "catena umana" dei manifestanti, come in Urss 1989

I manifestanti di Hong Kong si preparano per nuove proteste anti-governative già a partire dalle prossime ore, e nel fine settimana, quando torneranno all’aeroporto dell’ex colonia britannica. I riflettori sono puntati soprattutto sulla “catena umana” che comincerà alle 19, le 13 in Italia, la “Hong Kong way”, a 30 anni esatti dalla “Baltic way” per l’indipendenza dall’Unione sovietica di Estonia, Lettonia e Lituania, che “ha attirato l’attenzione del mondo sulla loro causa ispirato le generazioni successive”, scrivono in una nota gli organizzatori dell’iniziativa: “Vi preghiamo di non guardare altrove in questo momento cruciale. State con Hong Kong”.

I manifestanti si ritroveranno in tre punti della città, sull’isola di Hong Kong, e nell’area dei Nuovi Territori, nella parte di Hong Kong che sorge sulla Cina continentale. Nella giornata di sabato, i manifestanti torneranno all’aeroporto di Hong Kong per un nuovo “stress test” del trasporto aereo, dopo i sit-in cominciati il 9 agosto scorso e culminati con gli incidenti del 13 agosto, quando vennero attaccati due cittadini cinesi, tra cui un giornalista del tabloid cinese Global Times.

Le proteste all’aeroporto di Hong Kong hanno portato alla cancellazione di centinaia di voli in uno degli scali aeroportuali a maggiore transito al mondo e alle dimissioni del Ceo di Cathay Pacific, Rupert Hogg, dopo le pressioni di Pechino, in seguito alla partecipazione alle proteste di alcuni dipendenti della compagnai aerea. Nonostante non sia prevista l’approvazione della polizia per questo tipo di protesta, un tribunale di Hong Kong ha esteso oggi l’ordinanza restrittiva emessa il 13 agosto scorso nei confronti di chi “ostruisce o interferisce deliberatamente con il normale uso dell’aeroporto”.

Le proteste di Hong Kong, nate dall’opposizione alla riforma della legge sull’estradizione proposta dall’amministrazione guidata da Carrie Lam, si sono allargate contro la leadership della Regione amministrativa speciale e pongono una diretta minaccia alla Cina, a poche settimane dal settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, il nome ufficiale del Paese, che cadrà il 1 ottobre prossimo.