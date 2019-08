Hong Kong: manifestanti bloccano i voli, irrompe la polizia. Scontri

Hong Kong: polizia per la prima volta all'aeroporto, scontri

Almeno cinque bus della polizia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong, dove ci sono scontri con i manifestanti. La polizia sta usando spry al peperoncino. La Cnn ha mostrato una foto dei furgoni e di alcuni agenti in assetto antisommossa e ha sottolineato come sia la prima volta che la polizia arriva all'aeroporto da venerdi', quando i manifestanti hanno cominciato a protestare nello scalo internazionale, causando il blocco dei voli. I manifestanti hanno innalzato delle barricate per cercare di rallentare gli agenti.

Hong Kong: sospesi i check-in di tutti i voli in partenza

Le autorita' aeroportuali di Hong Kong hanno sospeso tutti i check-in dei voli in partenza dopo, per il secondo giorno consecutivo, il manifestanti per la democrazia hanno bloccato lo scalo, dove tuttavia ci sono ancora aerei che atterrano e decollano. "Le operazioni del terminal all'aeroporto internazionale di Hong Kong sono state interrotte a seguito dell'assemblea pubblica", si legge in una nota dell'autorita' aeroportuale.

HONG KONG: LEADER LAM AI MANIFESTANTI, 'NON SPINGETECI VERSO ABISSO'

La leader di Hong Kong Carrie LAM ha lanciato un monito ai manifestanti anti governativi, chiedendo loro di non spingere la città verso l'"abisso". Hong Kong, ha detto LAM nel corso di una conferenza stampa, ha "raggiunto una situazione pericolosa" e ulteriori violenze potrebbero portarla al "punto di non ritorno". Durante la conferenza stampa, la LAM, che è più volte sembrata sul punto di scoppiare in lacrime, è stata ripetutamente contestata dai giornalisti presenti. La leader non ha voluto rispondere a chi le chiedeva se avesse l'autorità per cancellare definitivamente il contestato progetto di legge che prevede l'estradizione in Cina dei sospettati di reati penali, sostenendo di avere già risposto in passato alla domanda. La leader ha anche difeso le azioni della polizia, accusata di violenze dai manifestanti, sostenendo che gli agenti agiscono in "circostanze estremamente difficili" e sono costretti a prendere decisioni "sul momento". Il mio ruolo, ha affermato, è "garantire che Hong Kong rimanga una città sicura e ordinata".