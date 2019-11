Hong Kong, Cina contro la visita di Joshua Wong in Italia

Hong Kong: Wong in Italia, Pechino contro chi appoggia indipendenza

La Cina si oppone al tentativo di fornire "alcuna piattaforma" o di "creare le condizioni" per le attivita' indipendentiste di Hong Kong. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in risposta a una domanda sul possibile viaggio in Italia dell'attivista pro-democratico di Hong Kong Joshua Wong, previsto per la fine di novembre, con una tappa a Milano su invito della Fondazione Feltrinelli. Geng si e' detto non a conoscenza della possibile visita, aggiungendo che le recenti parole e azioni di Wong "hanno rivelato la sua natura" favorevole all'indipendenza di Hong Kong.

Geng ha poi ribadito che la questione di Hong Kong e' una questione interna della Cina e che "nessun Paese, organizzazione o individuo ha il diritto di interferire". Questa persona, ha concluso Geng senza nominare Wong direttamente, "invitata da parte italiana, e' un attivista per l'indipendenza di Hong Kong, e noi ci opponiamo al tentativo di fornire alcuna piattaforma per le attivita' indipendentiste di Hong Kong".