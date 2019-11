Hong Kong, il dissidente Joshua Wong in Italia. Imbarazzo sulla Via della Seta

Hong Kong: Joshua Wong potrebbe visitare l'Italia a fine mese

Joshua Wong, tra i volti più noti della protesta democratica a Hong Kong, potrebbe arrivare in Italia a fine mese per una visita di alcuni giorni. Lo avrebbero confermato fonti della Progressive Lawyers Group (Plg), l'associazione di giuristi che sostiene le iniziative dell'opposizione nell'ex colonia britannica. Il 23enne attivista sta organizzando un viaggio che dovrebbe iniziare a Milano mercoledi' 27 novembre, per un incontro della Fondazione Feltrinelli, e proseguire poi a Roma.

Imbarazzo per il governo Conte e il ministro Di Maio?

La Plg ricorda tuttavia che Joshua Wong e' libero su cauzione per le accuse di manifestazione non autorizzata e quindi deve prima riottenere il passaporto dal tribunale. A settembre l'attivista era gia' stato invitato in Germania e una sua stretta di mano con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, aveva scatenato l'ira dei cinesi, al punto che Pechino aveva convocato l'ambasciatore per protesta. La visita in Italia potrebbe causare più di qualche imbarazzo nel governo italiano, in particolare per Luigi Di Maio, che si è appena recato al China International Import Expo di Shanghai, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e ha garantito che l'Italia non interferisce nelle vicende interne degli altri paesi.