Hong Kong, il leader Wong cerca aiuto da Merkel e Trump: viaggio in Germania

Hong Kong: Joshua Wong in viaggio per la Germania dopo detenzione

L'attivista pro-democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, è partito per la Germania dopo esser stato rilasciato da una breve detenzione. Il volto-simbolo della "rivolta degli ombrelli" era stato arrestato per una 'violazione delle condizioni della cauzione', relativa ad un suo precedente fermo. Wong, 22 anni, era stato tra gli attivisti arrestati alla fine di agosto al momento culminante delle proteste che da oltre tre mesi stanno scuotendo l'ex colonia britannica. Dopo un rilascio su cauzione, ieri è stato nuovamente arrestato all'aeroporti di Hong Kong per essere venuto meno - questa l'accusa - alle "condizioni della cauzione" al momento del suo rientro da Taiwan. Le prossime tappe della sua "missione" per cercare di trovare alleanze internazionali alla protesta di Hong Kong sono la Germania e successivamente gli Stati Uniti. "Joshua Wong è in viaggio per la Germania e avrà il permesso di andare negli Usa come da programma", ha confermato una portavoce del suo partito, Demosisto, aggiungendo che l'attivista si troverà all'estero fino alla fine di settembre.

Wong cerca sostegno da Merkel e Trump

La decisione di liberare Wong è stata presa dal tribunale del distretto orientale di Hong Kong, nell’udienza odierna. L'attivista era stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 10 mila dollari di Hong Kong (poco più di 1150 euro) il giorno dell’arresto, il 30 agosto scorso, per accuse relative al reato di assemblea illegale. Durante l’udienza, il giudice ha comunque ravvisato errori nei termini per il rilascio su cauzione di Wong, secondo cui l’attivista doveva osservare un coprifuoco dalle 23 alle 7 del mattino e non poteva lasciare Hong Kong, con l’eccezione dei viaggi all’estero già in programma: sia l’accusa che la difesa del giovane attivista si sono scusati per non avere individuato l’errore. Comunque, l’attivista pro-democratico è atteso nei prossimi giorni a Berlino, dove terrà un discorso, e successivamente a New York. Wong, riferisce l’emittente Rthk, ha già preso un nuovo biglietto aereo, dopo avere perso il suo volo per la Germania nella giornata di ieri, a causa dell’arresto, avvenuto in “circostanze ridicole”, a detta del partito di orientamento pro-democratico cui Wong è segretario generale, Demosisto.