Hong Kong, il ritiro della legge non basta: convocate nuove proteste

Hong Kong: venerdì nuove proteste, chiusi uffici governativi

Gruppi di opposizione agli emendamenti alla legge contro l'estradizione a Hong Kong hanno annunciato nuove dimostrazioni nella giornata di domani, per la mancata risposta della leader, Carrie Lam, alle loro richieste, dopo le proteste che hanno portato centinaia di migliaia di persone a sfilare per le strade della citta' semi-autonoma cinese. I manifestanti hanno chiesto il ritiro degli emendamenti e di ritrattare la definizione di "sommossa" per indicare le manifestazioni sfociate in scontri con le forze dell'ordine del 12 giugno scorso, oltre al rilascio dei manifestanti arrestati e a indagini indipendenti sull'operato della polizia.

Lam si e' scusata due volte per la gestione degli emendamenti alla legge sull'estradizione, che la renderebbe possibile anche in Cina, ma non si e' dimessa e non ha ritirato la definizione di "sommossa", usata anche dalla polizia di Hong Kong. In vista della manifestazione pacifica di domani, davanti al palazzo dell'Assemblea Legislativa (Parlamento) e agli uffici governativi, l'amministrazione di Hong Kong rimarra' chiusa per "considerazioni riguardanti la sicurezza", secondo un breve cominciato diffuso in serata dall'amministrazione di Carrie Lam. Tra i promotori dell'iniziativa ci sono sei associazioni studentesche e l'appello a partecipare ai pic-nic di protesta a partire dalle 7.00 e' circolato attraverso alcune chat di Telegram. Gli oppositori alla legge sull'estradizione chiedono anche uno sciopero generale, anche se non e' chiaro quali settori intendano aderire.