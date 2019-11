Hong Kong, il tribunale nega il viaggio in Europa a Joshua Wong

Hong Kong: Cina, tribunale dice no a partenza di Wong per Europa

Un tribunale di Hong Kong ha respinto la richiesta dell'attivista pro-democratico Joshua Wong, di lasciare l'ex colonia britannica per un viaggio in Europa l'8 novembre scorso. Lo afferma l'ufficio del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una nota a una richiesta di chiarimento sul possibile viaggio in Italia di Wong, previsto per fine novembre prossimo, quando e' in programma una sua apparizione alla Fondazione Feltrinelli di Milano.

"A quanto apprendo, un tribunale di Hong Kong, l'8, ha respinto la richiesta del signor Wong di lasciare Hong Kong per l'Europa", si legge nel breve comunicato in cui si definisce l'attivista pro-democratico - in regime di liberta' su cauzione per manifestazione non autorizzata - "una minaccia alla prosperita' e alla stabilita' di Hong Kong".

L'ufficio del portavoce del Ministero degli Esteri cinese ribadisce l'opposizione alle interferenze nelle vicende di Hong Kong da parte di "governi, organizzazioni o individui stranieri" e l'opposizione a fornire "piattaforme" per chi e' impegnato nelle "attivita' per l'indipendenza di Hong Kong". La nota ricorda, infine, i "buoni incontri" tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo cinese, Wang Yi, e i "molti punti di consenso importanti raggiunti" tra Cina e Italia. La Cina, conclude il comunicato, e' pronta a lavorare con l'Italia "per promuovere ulteriormente la partnership strategica complessiva tra Cina e Italia e la cooperazione concreta tra i due Paesi".