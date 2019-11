Hong Kong, Joshua Wong in collegamento con l'evento alla Feltrinelli Milano

HONG KONG: JOSHUA WONG MERCOLEDI' A MILANO IN VIDEO COLLEGAMENTO FONDAZIONE FELTRINELLI

Mercoledì 27 novembre la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospita, in video collegamento da Hong Kong, Joshua Wong per "Hong Kong Democracy" il primo appuntamento del ciclo sui movimenti 'Move on'. L'incontro verrà trasmesso sulla pagina Facebook della Fondazione Feltrinelli. Dialogheranno con Joshua Wong il direttore di Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino, il sociologo francese Frédéric Martel e il ricercatore e docente di Lingua cinese Daniele Brigadoi Cologna dell'Universita' degli Studi dell'Insubria. Joshua Wong, uno dei giovani leader del movimento pro-democrazia di Hong Kong', al quale l'Alta Corte di Hong Kong ha respinto il ricorso contro la richiesta di espatrio per un viaggio in Europa a causa del pericolo di fuga. Wong contava sul via libera della Corte per potersi recare in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Germania e Gran Bretagna.

Hong Kong: Lam, polizia entrera' in PolyU al momento opportuno

La polizia di Hong Kong entrera' nel campus del PolyU, circondato da oltre una settimana dalle forze dell'ordine, solo quando il momento verra' ritenuto appropriato, e la missione rimane quella di persuadere i manifestanti che ancora si trovano all'interno del campus a uscire. Lo ha dichiarato la leader di Hong Kong, Carrie Lam, in conferenza stampa. "Entreremo nel campus solo al momento opportuno, sperando di non provocare quelli che sono all'interno", ha detto Lam, auspicando che ci sia bisogno di un intervento della polizia per recuperare i manifestanti, e che sia sufficiente l'approccio utilizzato dal personale dell'universita'. "La missione riguarda ancora il persuaderli a uscire", ha aggiunto.

HONG KONG: LAM, 'NON POSSIAMO TOLLERARE ULTERIORI VIOLENZE NELLE STRADE'

"Gli elettori hanno voluto esprimere il loro punto di vista", compresa l'insoddisfazione nei confronti del governo, ma Hong Kong "non può tollerare ulteriormente le violenze nelle strade". A dichiararlo è stata Carrie Lam, capo dell'esecutivo di Hong Kong, dopo il voto che ha assegnato 17 dei 18 distretti amministrativi della città ai gruppi pro-democrazia. Per Lam il prossimo passo dovrà essere quello di istituire una commissione di revisione indipendente analoga a quella creata nel Regno Unito dopo i disordini del 2011.