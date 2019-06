Hong Kong, la governatrice Carrie Lam chiede scusa ma non si dimette

Hong Kong: Lam, sincere scuse ai cittadini per legge estradizione

La leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha presentato le proprie "sincere scuse" a tutti i cittadini per la controversa legge sull'estradizione che ha portato centinaia di migliaia di persone a protestare per le strade della Regione Amministrativa Speciale cinese. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa, alla riapertura degli uffici governativi, dopo le proteste durante le quali ha comunque escluso le dimissioni.

Hong Kong: Lam, nessuna tempistica legge, prima risolvere divisioni

Non c'e' una tempistica per la ripresa delle discussioni sugli emendamenti alla legge sull'estradizione. Lo ha dichiarato la leader di Hong Kong, Carrie Lam, in conferenza stampa. Lam ha poi specificato che "non riprenderemo la legge sull'estradizione se non riusciremo a risolvere le divisioni" all'interno della societa'.