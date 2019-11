Hong Kong, la polizia irrompe al PolyU. Trump firma la legge pro manifestanti

Hong Kong: polizia entra al PolyU dopo undici giorni di assedio

Dopo undici giorni di accerchiamento del campus, la polizia di Hong Kong è entrata oggi al PolyU. Circa un centinaio di agenti sono entrati nel campus con l’obiettivo di ripulirlo da sostanze pericolose ed eventualmente convincere gli ultimi manifestanti rimasti all’interno, a sottoporsi a cure mediche. “La nostra più grande preoccupazione non riguarda l’arresto, ma il loro benessere”, ha spiegato prima dell’inizio dell’operazione l’assistente commissario Chow Yat-ming citato dall’emittente Rthk. Secondo quanto dichiarato nella notte tra ieri e oggi da un manifestante dal voto coperto, all’interno del campus si trovano ancora circa venti manifestanti, anche se le squadre di ricerca dell’università all’opera nei giorni scorsi hanno dichiarato di non essere riusciti a trovare nessuno, con l’eccezione di una sola manifestante lunedì scorso, che dava segni di instabilità emotiva dopo quasi dieci giorni dall’inizio dell'accerchiamento.

Hong Kong: Trump firma legge a sostegno manifestanti

Il presidente Donald Trump ha firmato la legge a sostegno dei manifestanti pro democrazia a Hong Kong. Lo ha annunciato la Casa Bianca. La legge licenziata dal Congresso americano ha sollevato l'ira di Pechino. La legge, approvata all'unanimità dal Senato e con il sostegno di tutti deputati tranne uno la scorsa settimana, impone al dipartimento di Stato americano di certificare, almeno annualmente, che Hong Kong mantenga sufficiente autonomia, tale da giustificare le privilegiate relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Nel provvedimento vengono inoltre minacciate sanzioni nel caso di violazioni dei diritti umani. Alla misura è stato allegato un secondo provvedimento che mette al bando la vendita di gas lacrimogeno e altri strumenti comunemente utilizzati dalla polizia contro la folla.

"Ho firmato queste leggi nel rispetto di Xi, della Cina e della gente di Hong Kong. Sono state promulgate con la speranza che i leader e i rappresentanti della Cina e di Hong Kong riescano a superare amichevolmente le differenze, portando pace e prosperità per tutti nel lungo periodo", dichiara Trump in una nota. Il provvedimento è volto a sostenere l'impegno di Pechino rispetto all'alto grado di autonomia promesso a Hong Kong per 50 anni, da quando ne ha riconquistato la sovranità nel 1997. I manifestanti a Hong Kong denunciano la progressiva erosione delle libertà. La Cina è insorta minacciando ritorsioni perché giudica la mossa Usa un'interferenza negli affari domestici e una violazione delle leggi internazionali.

Hong Kong: Cina minaccia "dure contromisure" dopo firma della legge Usa

La Cina minaccia "dure contromisure" dopo che il presidente Donald Trump ha firmato la legge licenziata dal Congresso Usa a sostegno delle proteste pro-democrazia a Hong Kong. Pechino ribadisce che la questione dell’ex colonia britannica è “un affare interno" alla Cina. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri cinese emesso nella mattina di oggi, ora locale. "Avvertiamo gli Stati Uniti a non agire arbitrariamente, o altrimenti la Cina contrattaccherà, e gli Usa dovranno sostenere tutte le relative conseguenze". Il Ministero degli Esteri cinese ha convocato, per la seconda volta questa settimana, l’ambasciatore statunitense a Pechino, Terry Branstad, per protestare contro la legge sui diritti umani e la democrazia a Hong Kong, firmata nelle scorse ore dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il vice ministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, ha definito la legge, nell’incontro con il diplomatico Usa, “una grave interferenza” negli affari di Hong Kong, che sono “puramente affari interni” della Cina e ha esortato gli Stati Uniti a “correggere i propri errori, cambiare rotta e non mettere in pratica la legge”. Branstad era stato convocato lunedì scorso dal Ministero degli Esteri di Pechino in segno di protesta contro il provvedimento approvato dal Congresso Usa. In una nota, oggi, il Ministero degli Esteri cinese ha minacciato contromisure alla legge firmata oggi da Trump, che prevede la revisione annuale dello status speciale conferito da Washington a Hong Kong e spiana la strada a sanzioni per i funzionari accusati di violare le libertà dell’ex colonia britannica.

Hong Kong: Joshua Wong a Trump, legge "risultato notevole"

L’attivista pro-democratico di Hong Kong, Joshua Wong, plaude alla firma del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, della legge sui diritti umani e la democrazia a Hong Kong, che definisce “un fondamentale cambiamento” della politica verso la Cina e chiede ad altri Paesi di adottare provvedimenti simili nei confronti di Pechino. “Questo notevole risultato non sarebbe stato possibile senza la perseveranza e il sacrificio delle persone di Hong Kong”, scrive Wong su Twitter. “La legge indica un fondamentale cambiamento della politica verso la Cina degli Stati Uniti e una nuova fase delle relazioni tra Usa-Hong Kong”, e assieme a Demosisto - il partito co-fondato dallo stesso Wong, di cui è segretario generale - l’attivista pro-democrazia “continuerà negli sforzi per incoraggiare gli altri Paesi verso simili sforzi legislativi e un meccanismo di sanzioni”.