Come previsto, la leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato il divieto di indossare maschere nei raduni pubblici nelle manifestazioni, che entrerà in vigore domani. Lam ha invocato la legge di emergenza risalente al periodo coloniale britannico. “La decisione non è stata facile, ma necessaria. Voglio sottolineare che la legge non significa che Hong Kong sia in uno stato di emergenza”, ha detto Lam, auspicando che il divieto possa creare un effetto deterrente.