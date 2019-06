Cina-Hong Kong: Lam chiede scusa, "errori nel lavoro del governo"

La leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha chiesto scusa per il modo in cui la sua amministrazione ha cercato di approvare la legge che consente le estradizioni anche in Cina, che ha causato proteste e scontri senza precedenti.

La leader "ha ammesso che errori nel lavoro del governo hanno portato a molti conflitti e dispute nella società di Hong Kong e hanno deluso e afflitto molti cittadini", si legge in una nota del suo ufficio. La leader quindi "si scusa con i cittadini e promette di accettare le critiche con l'atteggiamento più sincero e umile".