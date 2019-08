Hong Kong le grandi banche chiedono di fermare le violenze

Hong Kong: appello grandi banche contro violenze, oggi nuove proteste

Le banche di Hong Kong condannano sui media le violenze avvenute durante le proteste anti-governative e chiedono il ritorno all’ordine, mentre si preparano nuove manifestazioni nell’ex colonia britannica. L'appello dei colossi bancari, tra cui Hsbc, Standard Chartered e Bank of East Asia, ripreso dall’agenzia Reuters, è apparso sulle pagine dei maggiori quotidiani di Hong Kong, all’indomani di un nuovo episodio di tensione tra forze dell’ordine e manifestanti, nella serata di eri, al termine di un sit-in di protesta contro l’operato della polizia.

Nel suo annuncio, Standard Chartered ha reso noto di sostenere l’amministrazione della Regione amministrativa speciale cinese e ha chiesto di “salvaguardare lo status di Hong Kong come centro finanziario internazionale”. Sia Hsbc che Bank of East Asia hanno chiesto a tutte le parti coinvolte nella crisi di entrare in comunicazione per risolvere i punti di disaccordo senza violenze.

L’appello giunge mentre nuove proteste anti-governative sono attese a Hong Kong, già a partire da oggi, con le manifestazioni degli studenti delle scuole superiori, e soprattutto con la manifestazione di venerdì, la “Hong Kong way”, che ricalca la cordata umana del “Baltic way” di esattamente trenta anni fa, il 23 agosto 1989, per l’indipendenza dalla’Unione Sovietica di Estonia, Lettonia e Lituania.

Nelle intenzioni degli organizzatori, la “Hong Kong way” a favore della democrazia vedrà i manifestanti riunirsi in tre delle maggiori stazioni della metropolitana per tre cordate umane sia sull’isola di Hong Kong che nell’area dei Nuovi Territori, a partire dalle 19 di domani, le 13 in Italia. Le proteste di Hong Kong in corso da due mesi e mezzo hanno fatto sentire ripercussioni sull’economia della Regione Amministrativa Speciale cinese, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2019, ora comprese tra lo 0% e l’1%, rispetto alle precedenti previsioni di una crescita tra il 2% e il 3%.