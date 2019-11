Hong Kong, legge Usa pro manifestanti: ira Cina. Nuove armi alla polizia

Hong Kong: ok unanime Senato Usa a sostegno per manifestanti

Via libera unanime del Senato degli Stati Uniti ad una legge a sostegno "dei diritti umani e della democrazia" a Hong Kong, contro la repressione del movimento di protesta da parte della Cina. I parlamentari statunitensi hanno inoltre approvato una misura che mette al bando la vendita di gas lacrimogeni, pallottole di gomma e altre apparecchiatura utilizzate dalle forze di sicurezza per reprimere le proteste che da mesi scuotono l'ex colonia. Pechino ha manifestato la sua indignazione la scorsa settimana quando un'analoga misura e' stata approvata dalla Camera Usa. "Oggi il Senato degli Stati Uniti ha mandato un chiaro messaggio alla gente di Hong Kong che lotta per le liberta' che desidera da tempo: vi sentiamo e continuiamo ed essere con voi. Non rimarremo inermi mentre Pechino mina la vostra autonomia", ha osservato il senatore Marco Rubio in Aula.

Hong Kong: Cina protesta con Usa, rivolta e' questione interna

Il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, ha convocato il ministro consigliere per gli Affari Politici dell'ambasciata statunitense a Pechino, William Klein, per protestare dopo il via libera del Senato Usa alla legge sui diritti umani e la democrazia a Hong Kong. Lo riferisce il ministero degli Esteri cinese in una nota. Ma ha ribadito al suo interlocutore che la questione di Hong Kong e' una questione interna alla Cina e che Pechino chiede agli Usa di smettere di interferire negli affari interni della Cina. Nelle scorse ore, il ministero degli Esteri cinese aveva espresso forte condanna e risoluta opposizione al passaggio della legge al Senato Usa.

Hong Kong: mitra e fucili, le nuove armi della polizia

Con l'escalation delle violenze, la polizia di Hong Kong ha sfoderato per la prima volta anche mitra e fucili semi-automatici per le strade della citta' negli ultimi giorni. Lo scrive il South China Morning Post, che scrive di avere appreso anche dell'impiego di tiratori scelti e di gruppi di elite. Gia' lunedi' scorso, erano stati avvistati a Jordan - sulla penisola di Kowloon, dove si sono concentrati gli scontri piu' duri tra polizia e manifestanti - agenti in tenuta anti-sommossa che imbracciavano fucili d'assalto M4. La dotazione di nuove armi alle forze dell'odine ha coinciso con l'aumentare delle armi letali a disposizione dei manifestanti, e giunge a breve distanza da un messaggio diffuso nella serata di domenica soccorsa dalla polizia che aveva avvertito della possibilita' di fare ricorso a colpi di arma da fuoco negli scontri. "Se dobbiamo rispondere, credo che l'unica opzione sia usare armi letali, perche' le frecce sono letali", ha detto il funzionario di polizia a capo del distretto di Kowloon West, Michael Cheuk Hau-yip, citato dal quotidiano di Hong Kong. Oltre alle Molotov, i manifestanti hanno fatto ricorso alle frecce (una delle quali conficcatasi nel polpaccio di un agente, domenica scorsa) e ad altre armi rudimentali, come mattoni, catapulte e grosse fionde da cui sono state lanciate le bottiglie incendiarie. Anche se si esclude che venga dato agli agenti l'ordine di sparare per uccidere, i funzionari di polizia sentiti dal quotidiano di Hong Kong ricordano che gli agenti hanno a loro disposizione una varieta' di armi, di cui finora si e' vista solo una parte. Dall'inizio delle proteste anti-governative, cominciate a giugno scorso, la polizia ha finora usato per 11.100 volte i gas lacrimogeni e per 6.200 volte i proiettili di gomma, e ha utilizzato per 1.400 volte altre armi non letali anti-sommossa (granate sponge e beanbags). In totale, sono stati sparati 19 colpi di pistola, tre dei quali hanno colpito altrettanti manifestanti; due da distanza ravvicinata hanno colpito due manifestanti uno al torace e l'altro all'addome.