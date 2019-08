Hong Kong, Pechino avverte i manifestanti. Rialzata la bandiera cinese. Video

La polizia di Hong Kong ha effettuato 148 arresti nella giornata di ieri in cui, sullo sfondo dello sciopero generale, si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e polizia. Si tratta del numero più alto di arresti compiuti in una giornata da quando, a giugno, sono esplose le proteste pro-democrazia nella ex colonia britannica. "Durante le operazioni di ieri, la polizia ha arrestato 148 persone, di cui 95 uomini e 53 donne, di età compresa tra i 13 e i 63 anni", ha reso noto il sovrintendente John Tse.

Nel frattempo i protestanti sono tornati a strappare la bandiera della Cina, che è stata poi nuovamente innalzata. I residenti locali e della Cina continentale hanno provveduto ad alzare la bandiera nazionale della Cina sul molo dei traghetti di Tsim Sha Tsui Star, dove alcuni manifestanti radicali avevano strappato di nuovo la bandiera nazionale poche ore prima.

Era la seconda volta da sabato che i rivoltosi hanno strappato la bandiera nazionale cinese, sempre nella stessa posizione. "Abbiamo ri-alzato la bandiera nazionale quella sera. Ma non ci aspettavamo che la abbattessero di nuovo oggi. Ora siamo di nuovo qui per rimettere la nostra bandiera nazionale, non solo per Hong Kong, ma anche per la dignità del 1,4 miliardi di cinesi", ha spiegato Gao, residente a Hong Kong, come si può vedere nel video.

Intanto Pechino ha invitato i manifestanti a non sottovalutare la "forza immensa del governo centrale". A parlare è stato Yang Guang, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao presso il Consiglio di Stato (Hkmao), il maggior organo governativo per quanto riguarda le politiche relative alla ex colonia britannica. Il funzionario, affiancato dal collega Xu Luying, ha tenuto una rara conferenza stampa sulla situazione nella citta' della Cina meridionale, ammonendo anche che "chi gioca col fuoco, perisce nelle fiamme".