Hong Kong, no al ricorso di Wong: niente Italia. Tolto imbarazzo al governo

Hong Kong: corte respinge ricorso Wong, salta il viaggio in Italia

L'Alta Corte di Hong Kong ha respinto il ricorso dell'attivista pro-democratico Joshua Wong per potere espatriare. Lo riferisce il partito politico di appartenenza di Wong, Demosisto, dal proprio account Telegram. Il 23enne attivista di Hong Kong aveva in programma nelle prossime settimane un viaggio in sei Paesi europei, tra cui l'Italia, dove era stato invitato dalla Fondazione Feltrinelli, per un evento in calendario il 27 novembre prossimo.

La decisione dei giudici di Hong Kong toglie il governo italiano dall'imbarazzo

Il no al ricorso di Joshua Wong ha tra l'altro effetti anche sul governo italiano, che si era diviso in materia. E anzi è ancora diviso su Hong Kong. La visita del dissidente, che a Roma avrebbe potuto incontrare anche dei parlamentari (si vociferava di FdI e Pd), avrebbe messo in imbarazzo l'esecutivo M5s-Pd per le scontate reazioni negative da parte di Pechino, con la quale è stato firmato lo scorso marzo il memorandum di adesione alla Belt and Road.

Hong Kong, Lam: "Elezioni distrettuali legate a stop violenza"

Il governo di Hong Kong vuole rispettare il programma sulle elezioni locali per il rinnovo dei consigli distrettuali tenendole il 24 novembre, ma in un contesto di sicurezza: e' quanto ha detto la governatrice Carrie Lam nella sua conferenza stampa settimanale. Le elezioni dipendono dalla "fine delle violenze, in modo che la gente possa esercitare il voto e il personale dei seggi possa raggiungere le postazioni di voto", ha osservato la Lam.

Hong Kong: scoperte 8 mila molotov nella Chinese University

Oltre 8 mila molotov, pronte per essere usate nelle proteste che da mesi infiammano Hong Kong, sono state scoperte nel campus della Chinese University a Sha Tin. Lo riferisce il South China Morning Post, citando una fonte. L'ateneo e' stato occupato la settimana scorsa per quattro giorni dai manifestanti che poi si sono ritirati. E' stata l'universita' a contattare i pompieri e a denunciare la scoperta alla polizia. La notizia e' arrivata mentre la governatrice dell'ex colonia britannica, Carrie Lam, denunciava la scoperta di "una fabbrica di armi" in un campus, contenente duemila bottiglie incendiarie, senza identificare l'ateneo ma definendo scioccante il ritrovamento.