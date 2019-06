Hong Kong, nuove proteste: manifestanti circondano la sede della polizia

Hong Kong: nuove proteste, manifestanti circondano sede polizia

Nuove proteste a Hong Kong, dove i manifestanti hanno circondato l'ufficio centrale della polizia, nel quartiere di Wan Chai, e dove, gia' in mattinata, in centinaia, in gran parte vestiti di nero, hanno bloccato le strade attorno agli edifici governativi e all'Assemblea Legislativa, il Parlamento, nel centro dell'isola. La situazione piu' delicata e' quella in evoluzione fuori dai cancelli della sede centrale della polizia, dove gli agenti hanno chiuso i cancelli, barricandosi all'interno dell'edificio, come mostrano le immagini diffuse dal South China Morning Post. I manifestanti, giunti in migliaia, hanno circondato la sede e questo "avra' un forte impatto sui servizi di emergenza forniti dalla polizia", ha scritto la polizia di Hong Kong sul suo account Twitter, chiedendo ai manifestanti di "esprimere le loro opinioni in maniera pacifica e razionale e di rimanere al sicuro".

Come preannunciato ieri, i manifestanti sono tornati di nuovo per le strade di Hong Kong per chiedere il ritiro completo, e non solo la sospensione a tempo indefinito, degli emendamenti alla legge sull'estradizione, che la renderebbero possibile anche in Cina. Il malcontento dei manifestanti, prende di mira sia la polizia che la capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, nonostante le doppie scuse pubbliche per avere sottovalutato l'opposizione alla legge: la leader della Regione Amministrativa Speciale e il capo della polizia avevano definito "sommosse" gli scontri tra gli oppositori della legge e le forze dell'ordine avvenuti il 12 giugno scorso, al culmine delle proteste, e i manifestanti chiedono il rilascio immediato degli arrestati. Con la ripresa delle manifestazioni, l'Assemblea Legislativa ha annunciato, in tarda mattinata anche la cancellazione della Commissione Finanze in programma per il pomeriggio di oggi.