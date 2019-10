Hong Kong, nuove proteste: militari cinesi in allerta, si temono scontri seri

Hong Kong: nuove proteste, militari cinesi in allerta

Decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a Hong Kong sfidando il divieto di presentarsi ai cortei mascherati, introdotto dalla nuova legge firmata dalla governatrice, Carrie Lam. Sotto la pioggia battente e con buona parte delle stazioni della metropolitana rimaste chiuse dal giorno prima, una folla enorme ha marciato in particolare nelle zone centrali dell'isola di Hong Kong e, dall'altra parte della baia, sulla penisola di Kowloon. Qui militari dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) hanno lanciato alcune avvertimenti, con luci, contro i manifestanti che si erano raggruppati davanti alla caserma di Kowloon East. Un militare ha issato una bandiera gialla - riporta il South China Morning Post - per avvertire la folla. Altri soldati hanno ripreso con le telecamere i presenti.

I manifestanti hanno protestato in particolare contro il ricorso alle legge di emergenza da parte del governo per vietare l'uso di maschere nelle assemblee pubbliche. Grande partecipazione, nonostante la pioggia torrenziale, ai raduni non autorizzati su entrambi i lati del Victoria Harbour mentre la polizia si e' scontrata con i manifestanti in piu' zone, gettando di nuovo il centro finanziario nel caos. Un tassista e' stato ferocemente picchiato nel distretto di Sham Shui Po dopo aver investito la folla che aveva circondato la sua auto. "Due ragazze sono state colpite dalla macchina e una e' rimasta intrappolata tra l'auto e un negozio", ha raccontato un testimone oculare, che ha dato il suo cognome Wong, aggiungendo che la folla e' riuscita a liberare la donna ferita. Poco prima un gruppo di manifestanti aveva saccheggiato gli uffici governativi vicino. Nel frattempo l'Alta Corte di Hong Kong ha respinto la richiesta di 24 politici dell'opposizione di sospendere il divieto di indossare maschere alle manifestazioni. Il giudice Godfrey Lam Wan-ho ha confermato la misura d'emergenza messa in campo da venerdi' dalla governatrice dell'ex colonia britannica, Carrie Lam, contro le proteste. Secondo la corte, la legge non nega il diritto alla libera espressione e di riunirsi.