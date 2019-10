Hong Kong, nuovo manuale per la polizia: ampliato l'uso delle armi

Hong Kong: nuovo manuale per polizia, amplia uso di armi

La polizia di Hong Kong ha pubblicato un nuovo manuale per gli agenti la notte prima delle proteste del primo ottobre, in coincidenza con le celebrazioni per il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, che amplia l'uso di armi da parte degli agenti. Lo rendono noto diversi quotidiani di Hong Kong, tra cui l’Apple Daily e il Ming Pao.

Tra le nuove regole è contemplato l’uso di armi da fuoco nei casi in cui l’agente ritenga “relativamente probabile” che un’aggressione possa portare alla morte o a una ferita grave, mentre nella precedente versione gli agenti avevano l’obbligo di accertare le intenzioni degli aggressori. Le nuove linee guida introducono anche il concetto di “armi a bassa mortalità”, che vanno a sostituire la categoria di armi indicate come “livello intermedio” e vengono considerate sullo stesso piano: tra queste ci sono gli idranti, i proiettili di gomma, i manganelli estendibili e altre armi per il controllo della folla, che possono essere usate nel caso di attacchi ritenuti violenti da parte dei manifestanti.

Le nuove regole, scrive l'Apple Daily, sono già state criticate dagli attivisti per i diritti umani, secondo cui, le regole contenute nel nuovo manuale sarebbero troppo generiche e autorizzerebbero gli agenti all'utilizzo di una forza eccessiva.