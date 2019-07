Hong Kong, Pechino: "Proteste inaccettabili e dannose per l'ordine pubblico"

Pechino condanna duramente le proteste di Hong Kong, in una rara conferenza stampa dedicata ai disordini scoppiati nella città-stato semi autonoma. "Questi orrendi incidenti hanno gravemente danneggiato lo stato di diritto, l'ordine pubblico, l'economia e le vite dei cittadini di Hong Kong", ha detto a Pechino Yang Guang, un portavoce dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao. Il portavoce ha lanciato un appello alle "persone a tutti i livelli della società di Hong Kong affinché si esprimano in maniera inequivocabile contro la violenza e vi si oppongano". I manifestanti, definiti un "ristretto gruppo di persone", ha aggiunto il portavoce, stanno danneggiando i valori della regione.

Esprimendo grande rispetto per la polizia di Hong Kong, il portavoce ha affermato che il governo centrale ha sostenuto il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong nel punire i manifestanti violenti in conformità con la legge. Le manifestazioni, iniziate a fine marzo contro la proposta di legge, poi ritirata, che avrebbe consentito estradizioni verso la Cina, sono proseguite anche ieri. La polizia ha arrestato 49 persone.