Hong Kong, duri scontri tra polizia e manifestanti: 15 feriti, uno grave

HONG KONG: MEDIA, 15 I FERITI NELLE MANIFESTAZIONI

Sono almeno 15 le persone rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche, a seguito della reazione della polizia contro i manifestanti aHong Kong. Lo hanno riferito autorità ospedaliere, citate dal South China Morning Post. Contro i dimostranti la polizia ha usato gas lacrimogeni, idranti e ha sparato proiettili di avvertimento. Uno di loro sarebbe stato colpito da un colpo al petto e sarebbe lui a essere in gravissime condizioni.

Hong Kong: spunta video, agente spara a distanza ravvicinata

Un colpo da distanza ravvicinata ha colpito al pettoil manifestante di Hong Kong ricoverato al Princess Margaret Hospital.Il video della scena che riprende l'esplosione del colpo al pettodell'uomo e' stato diffuso da Demosisto, il partito di cui e' segretariogenerale l'attivista pro-democratico Joshua Wong. "La polizia terroristadi Hong Kong voleva uccidere!", scrive Demosisto in un messaggio suTwitter. Il video e' stato realizzato da Campus Tv della Hong KongUniversity Students Union. La polizia di Hong Kong, intanto, haconfermato che un manifestante e' stato colpito al petto da uno sparo.Attualmente, sono quindici i feriti ricoverati in seguito alle protestedi oggi sfociate in caos, compreso il manifestante colpito al petto chee' stato raggiunto in ospedale dalla sua famiglia e da due legali.

La polizia di Hong Kong ha lanciato i primi lacrimogeni a Wong Tai Sin, nel mezzo delle scaramucce con gli attivisti pro-democrazia: l'episodio, secondo i media locali, e' avvenuto a Shatin Pass Road. Nel pomeriggio ci sono molti eventi in programma per sfidare il divieto della polizia a manifestare. Il corteo piu' grande e' segnalato nel centro della citta', con migliaia di persone di ogni eta' che, vestite di nero, stanno scandendo slogan di denuncia contro il Pcc, nel giorno dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese.