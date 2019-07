Hong Kong, polizia usa lacrimogeni contro i dimostranti

HONG KONG, POLIZIA USA LACRIMOGENI CONTRO DIMOSTRANTI

La polizia di Hong Kong ha usato ancora una volta i lacrimogeni contro i dimostranti che stavano protestando di fronte alla sede del distretto occidentale della polizia nell'ex colonia britannica. La polizia ha caricato i dimostranti che stavano bloccando Connaught Road, mentre i manifestanti hanno cercato di difendersi con gli ombrelli, simbolo del movimento di protesta ad Hong Kong.

Gli organizzatori della manifestazione hanno anche distribuito maschere ed occhialetti da indossare per evitare gli affetti dei lacrimogeni. In altre zone della città i dimostranti hanno costruito barricate per bloccare diverse strade nella zona dello shopping, mentre altre migliaia di dimostranti hanno occupato un parco.