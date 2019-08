Hong Kong, protesta in aeroporto. Cina: "Usa non giochino col fuoco"

CINA: A HONG KONG PROTESTA TORNA IN AEROPORTO, ALTRI 3 GIORNI DI MOBILITAZIONE

Hong Kong si prepara al decimo weekend consecutivo di proteste per chiedere maggiore democrazia. In centinaia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong per un sit-in che dovrebbe andare avanti per tre giorni. Secondo l'agenzia Dpa, i manifestanti sarebbero già migliaia. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "HK to freedom", "Hong Kong verso la libertà", è lo slogan scelto per la finta carta d'imbarco con cui sui social è stata sponsorizzata la protesta. Nello scalo, per la seconda volta teatro di proteste dopo quelle del 26 luglio, è stata rafforzata la sicurezza ed è vietato l'accesso all'area check-in a chi non è in possesso di una carta d'imbarco. Ai viaggiatori è stato consigliato di arrivare in netto anticipo rispetto all'orario di partenza dei voli. La protesta non è stata autorizzata.

Hong Kong: amb. Cina a Roma, "Usa non giochino col fuoco"

"Emerge chiaramente come il mondo politico degli Stati Uniti stia dando sostegno e amplificando le idee dei manifestanti e degli organizzatori delle proteste, continuando anche a mettere in discussione e a interferire col principio 'un Paese, due sistemi'. Se non ci fossero stati questi attori, che muovono i fili dietro le quinte, i manifestanti piu' violenti non avrebbero avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto per le strade della citta'". Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua, in una conferenza stampa presso la sede diplomatica dedicata alla situazione nella ex colonia britannica, dove da due mesi vanno avanti proteste pro-democrazia diventate sempre piu' massicce e violente. "Il proverbio 'chi gioca col fuoco si scotta', non e' indirizzato solo ai manifestanti, ma anche agli architetti misteriosi dietro di loro", ha aggiunto.