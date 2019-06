Hong Kong, rivolta anti estradizione. La Cina: "Disegno di potenze straniere"

Hong Kong, la leader Lam non ritira la legge sull'estradizione dopo le proteste e gli scontri in piazza

L'amministrazione di Hong Kong non intende ritirare la proposta di emendamenti alla legge sull'estradizione contro cui si sono schierate centinaia di migliaia di persone, che ieri hanno sfilato per le strade della Regione Amministrativa Speciale cinese per protestare contro quella che ritengono un'erosione dello stato di diritto a favore della Cina. E' la posizione della capo esecutivo di HongKong, Carrie Lam, la massima autorita' politica di Hong Kong, che ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo le manifestazioni, sfociate in scontri nella notte tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine davanti al palazzo dell'Assemblea Legislativa, il Parlamento della citta' semi-autonoma. "Questa e' una legge molto importante, che aiutera' a mantenere la giustizia e ad assicurare anche che Hong Kong adempia ai suoi obblighi internazionali per quanto riguarda i reati trans-nazionali e trans-frontalieri", ha dichiarato. Gli emendamenti alla legge sull'estradizione, che permetterebbero la consegna di latitanti anche a Paesi con cui non e' in vigore un trattato di estradizione, come la Cina, saranno quindi oggetto di discussione il 12 giugno prossimo all'Assemblea Legislativa, ha confermato Lam. "Io e la mia squadra non abbiamo ignorato alcuna opinione espressa", ha proseguito la capo esecutivo, aggiungendo, pero', che "Hong Kong deve andare avanti". Le proteste di ieri, ha proseguito Lam, non hanno provocato una riunione di emergenza del governo. La numero uno di Hong Kong ha, infine, voluto ribadire che "non c'e' Pechino" dietro la proposta di emendamenti alla legge.

Hong Kong: media Cina, "forze straniere" vogliono il caos nella città

"Forze straniere" stanno cercando di mettere in atto la loro strategia per danneggiare la Cina, tentando di creare il caos a Hong Kong. E' il giudizio del quotidiano cinese China Daily sulle proteste di HongKong contro gli emendamenti alla legge sull'estradizione, che permetterebbero la consegna di latitanti anche a Paesi con cui non e' in vigore un accordo sull'estradizione, tra cui la Cina. Le centinaia di migliaia di manifestanti scese per le strade a Hong Kong erano "alcuni apparentemente fuorviati dalle intenzioni dei cambiamenti, mentre altri stavano mettendo in atto manovre per promuovere la loro agenda politica", secondo il giudizio del quotidiano in lingua inglese. "Qualsiasi persona equilibrata riterrebbe gli emendamenti alla legge una legittima, delicata e ragionevole legge che rafforzerebbe lo stato di diritto di Hong Kong e porterebbe giustizia. Sfortunatamente", prosegue l'editoriale, "alcuni residenti di Hong Kong sono stati ingannati dall'opposizione e dai loro alleati stranieri nel sostenere la campagna anti-estradizione". I manifestanti non hanno capito di essere stati usati come "pedine nelle manovre per guadagnare vantaggio politico, danneggiando la credibilita' e la reputazione del governo della Regione Amministrativa Speciale o - conclude il China Daily - alcune forze straniere stanno sfruttando l'opportunita' di avanzare la loro strategia per danneggiare la Cina cercando di creare il caos a Hong Kong".