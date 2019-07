Hong Kong: scontri in protesta vietata, 49 arresti e 16 feriti

E' salito ad almeno 16 feriti e 49 persone arrestate il bilancio degli scontri di domenica durante l'ultima manifestazione di protesta per la democrazia, domenica ad Hong Kong. Lo ha riferito la polizia, che aveva vietato la manifestazione, limitandosi ad autorizzare un sit-in in un parco fino alle 23.59. Quattro dei 16 feriti sono stati gia' dimessi.

CINA: HONG KONG, POLIZIA USA PROIETTILI DI GOMMA PER DISPERDERE FOLLA

Gli agenti anti-sommossa della polizia di Hong Kong hanno sparato proiettili di gomma contro i dimostranti nel tentativo di disperdere la nuova manifestazione nell'ex colonia britannica. Durante la nuova giornata di mobilitazione, la polizia ha fatto ricorso per diverse ore al lancio di lacrimogeni. Da parte loro, le migliaia di attivisti per la democrazia si sono protetti con gli ombrelli, simbolo della protesta, e con maschere ed occhialetti per evitare il contatto con il gas.