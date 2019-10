Hong Kong, svolta Cina: pronta la sostituzione di Carrie Lam

Hong Kong: Ft, Cina vuole sostituire leader Lam

La Cina pianifica di rimpiazzare la leader di Hong Kong, Carrie Lam, con un amministratore ad interim, dopo mesi di proteste a favore della democrazia nella città semi-autonoma. Lo scrive il Financial Times, indicando che se il piano andasse in porto, il successore dovrebbe essere nominato entro marzo e lasciato in carica fino alla fine del mandato della Lam che scadrebbe nel 2022 ma non necessariamente per il quinquennio successivo. Tra i nomi in pole position per sostituire Lam, Norman Chan, ex capo della Hong Kong Monetary Authority ed Henry Tag, figlio di un magnate del tessile e già ministro delle Finanze del territorio.