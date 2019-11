Hong Kong: Tokyo in pressing sugli hedge fund, venite in Giappone

​Una delegazione giapponese si è recata a Hong Kong per convincere i numerosi hedge fund che operano nel grande hub finanziario a trasferirsi in Giappone. La delegazione, secondo quanto rivelano al Financial Times fonti finanziarie ha la benedizione del governatore di Tokyo, Yuriko Koike, e opera sottotraccia per non dare l'impressione di voler approfittare dei disordini di Hong Kong per fare affari. In realtà, Tokyo punta a sfruttare proprio questi disordini per mettere in dubbio il futuro di Hong come grande centro finanziario asiatico. Secondo il Ft, il governo di Tokyo dovrebbe rendere pubblico il rapporto della delegazione inviata a Hong Kong.

Con meno dipendenti e strutture più agili delle grandi banche internazionali, gli hedge fund rappresentano una fetta importante del mercato dei capitali e della gestione del risparmio a Hong Kong. I giapponesi puntano a calamitare verso la piazza di Tokyo quegli hedge fund che gestiscono oltre un miliardo di dollari di asset. I dirigenti di un fondo di Hong Kong hanno fatto sapere al Ft di sentirsi nel bel mezzo di un tiro alla fune tra Tokyo e Singapore. Entrambe le città si presentano come alternative più sicure a Hong Kong, che da mesi è al centro di disordini e di violente proteste contro il governo. Le prime chiamate della delegazione di Tokyo saranno a quei fondi che si sono trasferiti a Hong Kong dal Giappone dopo la crisi finanziaria del 2008 o dopo il terremoto del 2011. Tokyo fa leva sull'immagine di "bastione della stabilità" e tenta di persuadere i fondi a trasferirsi in una città che, a seguito di un recente boom edilizio, ha ora ampi spazi per i futuri uffici.